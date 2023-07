Lecco, ritorno al passato Spariscono i nuovi semafori

di Daniele De Salvo

Ritorno al passato in centro a Lecco. In piazza Alessandro Manzoni, sotto lo sguardo austero della statua del poeta e scrittore, spariscono i semafori e torna la rotonda, proprio come nelle scene del film d’azione e spionaggio “Lsd – Inferno per pochi dollari“, girato per le strade della città dal regista Massimo Mida, americanizzato con lo pseudonimo di Mike Middleton.

I lavori vengono effettuati tra oggi, martedì, e domani, mercoledì. Lo annuncia il sindaco di Lecco.

"Approfittando della chiusura delle scuole e di qualche auto in meno dovuta al periodo di vacanza, stiamo realizzando in città alcuni interventi delicati che, diversamente, impatterebbero sulla mobilità – spiega il primo cittadino –. Oltre a diverse asfaltature, l’intervento principale è la realizzazione della nuova rotonda in piazza Alessandro Manzoni, che sarà approntata tra martedì e mercoledì".

Si tratta di una sorta di sperimentazione provvisoria o di una prova generale di sei mesi, per verificare se la rotatoria funzioni o meno. "Poiché le rotonde sono molto costose e ciascuna costa circa 300mila euro, anche questa sarà tracciata in maniera provvisoria, coi famosi new jersey bianchi e rossi, per permettere di verificarne per alcuni mesi il dettaglio delle geometrie al passaggio del traffico e dei mezzi pesanti", conferma Mauro Gattinoni. Che auspica: "Con questa nuova rotonda l’attraversamento del centro città si dimostrerà più scorrevole e funzionale".

Con la nuova rotonda, infatti, il traffico verso il Ponte nuovo dovrebbe defluire più velocemente. Successivamente, a sperimentazioni concluse, salvo imprevisti, "procederemo, per gradi – prosegue il sindaco – a rendere tutte le rotonde definitive, a partire da quella di via Marco D’Oggiono, a conclusione del cantiere per la realizzazione del teleriscaldamento in corso". Lo stesso vale per la rotonda di viale Costituzione.

Per consentire la rimozione dei semafori e la realizzazione della rotonda di piazza Manzoni, all’incrocio con via Dante, è previsto il parziale restringimento della sede stradale per l’installazione dell’area di cantiere fino al termine dei lavori.