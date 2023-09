Le società sportive cercano nuove leve

Torna sabato dalle 17.00 alle 23.00 in viale Puecher, la Notte Bianca dello Sport. Un appuntamento di promozione dello Sport durante il quale, 36 associazioni sportive mostreranno, gratuitamente e grazie alla presenza di personale qualificato, la propria attività sportiva con la possibilità di sperimentare differenti discipline, tra cui arti marziali, giochi di squadra, mountain bike, canottaggio, scacchi, pole dance. Le associazioni di nuoto, pallanuoto e sport del ghiaccio promuoveranno i propri corsi durante la manifestazione, invitando gli interessati a recarsi nelle sedi di allenamento per una prova gratuita. La manifestazione aderisce all’edizione 2023 della Settimana europea dello Sport. Un progetto che, attraverso la campagna #BeActive, vuole sostenere la pratica sportiva e promuovere sani e corretti stili di vita per valorizzare il benessere psicofisico della popolazione.