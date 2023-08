Le nuove frontiere della medicina Una cura genica eviterà il trapianto

Uno studio clinico pubblicato sul New England journal of medicine ha confermato l’efficacia sull’essere umano della nuova terapia genica sperimentale testata anche all’ospedale Papa Giovanni XXIII su 3 pazienti pediatrici, per la cura della sindrome di Crigler-Najjar. Si tratta di una malattia genetica ultra-rara, che impedisce all’organismo di eliminare la bilirubina. L’unica terapia risolutiva per questa patologia, che può causare danni cerebrali irreversibili, finora è il trapianto di fegato. Il dato più rilevante dallo studio è che i pazienti sottoposti alla terapia genica 2 anni fa al Papa Giovanni XXIII ora non sono più costretti a sottoporsi di notte alle lampade a raggi ultravioletti, per ridurre i livelli di bilirubina. Per loro è iniziata una nuova vita senza luce blu. La cura è stata effettuata da un’equipe guidata da Lorenzo D’Antiga, sperimentatore principale del trial clinico e primo autore dello studio, direttore della Pediatria che è un centro di riferimento europeo per le malattie epatiche nei bambini. "Lo studio ha dimostrato il ripristino dell’espressione del gene responsabile della sindrome, con un’ampia riduzione dei livelli di bilirubina, rimasta al di sotto del livello tossico per 80 settimane o più dal giorno del trattamento – spiega D’Antiga -. Siamo di fronte alla prima prova in assoluto dell’efficacia di una terapia genica in una malattia metabolica del fegato, che potrà in futuro scongiurare il trapianto". La terapia si avvale di un virus innocuo, svuotato del corredo genetico e sostituito col gene da correggere. Il virus, chiamato "adeno-associato", entra nelle cellule epatiche, raggiunge il nucleo e libera il piccolo frammento genetico che va a posizionarsi accanto al Dna, senza modificarlo. Da lì il “gene terapeutico“ inizia a produrre la proteina che i cromosomi originari non erano in grado di sintetizzare, a causa della mutazione che determina la malattia.

F.D.