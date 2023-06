L’azienda si sfila, il cantiere dei Giardini a lago rischia il blocco

Sarebbe dovuto iniziare entro una decina di giorni il cantiere dei Giardini a lago, ma all’ultimo momento l’azienda che si era aggiudicata l’appalto ha deciso di fare un passo indietro non presentando nei termini previsti la documentazione necessaria per consentire agli uffici di predisporre il contratto. Il termine scadeva entro il 31 maggio e gli uffici di Palazzo Cernezzi non hanno potuto far altro che registrare la decadenza dell’impresa Letizia Raffaele di Casal di Principe, in provincia di Caserta, che si era aggiudicata la gara di appalto insieme ai catanesi del Consorzio Krea Srl di Acireale. Erano state ben 57 le imprese che si erano dimostrate interessate, alla fine una ventina era stata selezionata e i vincitori si sono aggiudicati l’intervento con un ribasso del 19,85% rispetto al prezzo a base d’asta e così si sono assunti l’onere di svolgere i lavori per 1.769.000 euro. Adesso non rimarrà che rivolgersi al secondo classificato per capire se è interessato a subentrare, ma nella migliore delle ipotesi il via ai lavori dovrà essere posticipato di alcune settimane. L’ennesimo inciampo per un’opera che fu programmata dall’allora sindaco Mario Lucini, riuscito nell’impresa di ottenere 380mila di fondi ottenuti da Regione Lombardia ai quali aveva aggiunto 900mila euro frutto della tassa di soggiorno. Dopo la sconfitta del centrosinistra alle elezioni il testimone passò al centrodestra che anziché procedere con il progetto esecutivo e appaltare i lavori decise di rivedere tutto spiegando che l’intervento andava rivisto perché era incompleto. Così il progetto dei Giardini a Lago ripartì da capo con un nuovo studio di fattibilità, poi seguito da un progetto esecutivo, con la conseguenza che si persero i fondi regionali. Un bel problema perché lo stop al cantiere rischia di bloccare l’area dei Giardini a Lago non solo questa estate, ma anche la prossima dal momento che i lavori una volta partiti proseguiranno per non meno di 12 mesi.