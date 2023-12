Lavoratori senza contratto. Locale chiuso

I carabinieri di Calolziocorte e del Nil, Nucleo ispettorato del lavoro, hanno chiuso un esercizio pubblico a Vercurago. Durante i controlli hanno trovato sul posto quattro lavoratori in nero su quattro e hanno anche riscontrato la mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio, che è obbligatorio.

I militari hanno svolto verifiche pure in un esercizio commerciale del centro di Calolziocorte, dove hanno staccato e consegnato al proprietario dell’attività multe per 14mila euro per diverse violazioni amministrative, che vanno dal mancato aggiornamento obbligatorio del documento di valutazione dei rischio alla mancanza di estintori antincendio. I carabinieri di Oggiono hanno invece arrestato un 24enne italiano: deve terminare di scontare un cumulo di pena di 2 anni per condanne per rapina ed evasione, reati commessi nel 2015 quando era ancora minorenne in provincia di Como e nel 2018 in provincia di Monza.