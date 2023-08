Lavoratore cade da 10 metri durante operazioni di manutenzione

Durante le operazioni di manutenzione di linee elettriche che venivano eseguite in un cantiere di Ambivere (Bergamo), mentre si stava procedendo allo smontaggio della parte superiore di un traliccio, un lavoratore, dipendente di un’azienda specializzata in lavori elettrici della provincia di Lecco, intorno alle 14 è caduto al suolo dal traliccio stesso da un’altezza di circa 10 metri. La caduta è stata presumibilmente frenata dalla presenza di altri fili elettrici sottostanti. Il lavoratore ha riportato traumi al torace e alla spalla, ma è sempre rimasto vigile e cosciente: soccorso dai colleghi, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Sul posto i carabinieri di Bergamo e i vigili del fuoco, oltre ai tecnici della Prevenzione del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal) dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, per gli accertamenti del caso.