L’autodiagnosi sul web Ordina ossigeno on-line e rischia di morire

Ha rischiato di uccidersi per curarsi da solo da una malattia che nemmeno aveva. Un ragazzo di 27 anni, convinto di soffrire di problemi respiratori, ha acquistato in rete una maschera e una bombola per l’ossigeno, di quelle che utilizzano i sanitari ospedale o i soccorritori di Areu per assistere i pazienti che versano in stato di insufficienza respiratoria acuta. Per qualche giorno il 27enne ha continuato ad autosomministrarsi ossigeno con i presidi medici acquistati online, senza che nessuno gli avesse prescritto alcuna terapia del genere, fidandosi di quanto letto genericamente su alcuni siti internet gestiti da sedicenti camici bianchi. Invece che migliorare come lui si aspettava e come gli era stato garantito sul web, le sue condizioni sono naturalmente drasticamente peggiorate e così si è finalmente deciso a rivolgersi ad un medico vero ed in carne ed ossa. È andato infatti al Pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, dove, tra il resto, ha raccontato di aver tentato una cura fai da te. "In rete ho ordinato una maschera e una bombola dell’ossigeno portatili - ha rivelato -. Faticavo a respirare e non avevo voglia di farmi vedere da un medico". In effetti tramite i principali portali di shopping online si possono rimediare senza difficoltà bombole di ossigeno medicale che dovrebbe essere somministrato solo su indicazione di un medico. L’urgentista di guardia ha sottoposto il 27enne a tutti gli accertamenti del caso, che hanno escluso che soffrisse di patologie o di altre difficoltà respiratorie di sorta: il fiatone e l’affanno che avverita erano dovuto ad altro che nulla avevano a che fare con i suoi polmoni. Se avesse continuato a oltranza, il giovane avrebbe irrimediabilmente compromesso per davvero i suoi polmoni. D.D.S.