Cirimido, 19 aprile 2018 – Il mandato di arresto internazionale lo ha raggiunto a Cirimido, dove viveva da tempo e dove era conosciuto ai carabinieri, che si erano imbattuti in lui durante accertamenti antiprostituzione svolti in passato. Ma ora l’uomo, un peruviano di 39 anni, la Bassone in attesa di estradizione è finito con l’accusa di reato inerenti gli stupefacenti, commessi in Sud America. In Argentina, era stato trovato in possesso di 160 grammi di cocaina, 11mila pesos e materiale per il confezionamento del narcotico. Lo scorso 8 marzo, era stato emesso dal Tribunale Federale Argentinoun mandato di arresto internazionale, ora eseguito dai carabinieri di Lomazzo.

