Campione d’Italia, a 17 anni naviga col gommone in mezzo ai bagnanti: turista olandese riportato a riva

Campione d’Italia (Como) – Navigava a bordo di un gommone in mezzo a moltissimi bagnanti, dopo aver eluso la sorveglianza dei suoi genitori. È stato messo in sicurezza il turista olandese minorenne che ieri mattina era alla guida di un gommone munito di motore nella baia di Porlezza, nel lago di Ceresio, nei pressi di Campione d'Italia, in provincia di Como. Il giovane è sfuggito alla sorveglianza dei genitori e navigava all'insaputa dei divieti in prossimità della spiaggia antistante il campeggio e il lido, fra i moltissimi bagnanti. Il personale imbarcato nelle vedette ABL 1 e ABL 5 è intervenuto e sono stati contattati immediatamente i genitori per portare a riva il natante e il figlio.