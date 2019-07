Laglio (Como), 28 luglio 2019 - Chi l'ha detto che la moto è un affare da giovani? Non c'è solo il "Dottore" Valentino Rossi ad alzare l'asticella dell'età per tutti gli amanti delle curve in piega e le accelerazioni con la manopola del gas tutta aperta, lo sanno bene gli uomini del 118 che ieri pomeriggio sulla statale Regina hanno soccorso un ottuagenario motociclista di 91 anni che si era scontrato con un'auto. L'anziano centauro stava superando le auto in fila quando per cause ancora da accertare è finito contro un suv.

Nello scontro l'anziano ha avuto la peggio finendo a terra e rimanendo incastrato sotto l'auto, con una brutta frattura esposta. Dolorante, ma tutto sommato in buone condizioni, l'anziano motociclista che stava tornando a Garbagnate Milanese dopo un giro sul lago, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove molto probabilmente sarà necessario procedere con un'operazione per ricomporre la frattura. Sul posto anche gli agenti del distaccamento di Tremezzina della Polstrada chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico dei vacanzieri della domenica, rimasti in colonna oltre un'ora dalle 18 alle 19 per consentire le operazioni di soccorso.

