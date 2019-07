Laglio, 28 luglio 2019 - Storcono il naso i turisti che si sono visti rovinare il weekend dalle nuvole, ma la pioggia sul Lario dopo dieci giorni torridi è stata accolta come una benedizione. Lo sanno bene i sindaci che in questi ultimi giorni sono stati costretti a emettere ordinanze a raffica per limitare il consumo di acqua che, specie sul lago, serve per riempire le piscine e innaffiare i giardini delle ville. L’ultimo in ordine di tempo è stato il primo cittadino di Laglio, pronto a dare una multa anche a George Clooney se durante il giorno proverà a fare il rabbocco della grande vasca dove a giugno ha fatto il bagno insieme all’ex presidente degli Usa, Barack Obama.

«Abbiamo deciso di limitare i consumi d’acqua nelle ore diurne di attività come l’irrigazione di orti e giardini e il riempimento delle piscine – spiega Roberto Pozzi –. L’acquedotto di Laglio fornisce acqua anche a Brienno e a buona parte di Carate. In questo periodo, la sorgente del Buco dell’Orso non riesce a coprire i consumi. Interveniamo con le pompe del pozzo municipio a integrare l’apporto idrico. Comunque vale sempre la regola principe: l’acqua è un bene prezioso e va consumata con buon senso e moderazione».

Limitazioni sono state adottate in quasi tutti i Comuni del Medio e Alto Lago e della Valle Intelvi, anche se la palma di inflessibile spetta senza dubbio al primo cittadino di Torno, Rino Malacrida, che, stanco di richiamare i suoi concittadini, ha deciso di sospendere l’erogazione di acqua potabile dalle 23 alle 6 del mattino. «Non l’ho fatto volentieri, ma volevo lanciare un segnale forte – spiega –. L’acqua non va sprecata. Le piscine non vanno riempite tutti i giorni, basta usare il cloro che mantiene l’acqua pulita». Non sono solo le fonti in quota a scarseggiare, nell’ultima settimana il lago si è abbassato di 26 centimetri e anche ieri a fronte di un afflusso di 87 metri cubi al secondo si registrava un deflusso di 209 metri cubi, perché l’acqua del lago serve per alimentare le coltivazioni della Bassa Lombardia.