Il lago di Como ha ancora sete, i temporali non bastano: mancano all’appello 93 milioni di metri cubi d’acqua

Lecco – L’emergenza per ora è scongiurata, la siccità ha allentato la morsa, ma il lago di Como ha ancora sete. Nonostante i temporali delle ultime settimane, il livello del Lario resta quasi 60 centimetri sotto la media stagionale. Le riserve idriche sono inoltre il 54% in meno rispetto a quelle degli ultimi 15 anni. Mancano all’appello quasi 93 milioni di metri cubi d’acqua, cioè 93 miliardi di litri. Per poter irrigare i campi e alimentare le centrali idroelettriche più a valle, l’acqua che esce è più di quella che entra, sebbene le paratie della diga di Olginate, da cui dipende lo stato di riempimento del lago e le portate erogate, vengano aperte solo lo stretto indispensabile.

Per non sprecare nemmeno una goccia di oro blu e coordinare gli interventi di quanti dipendono dal lago e da tutto il bacino del fiume Adda, l’altro giorno l’assessore regionale Massimo Sertori ha convocato a rapporto i gestori dei bacini e degli sbarramenti idroelettrici, gli agricoltori, gli operatori turistici e dei servizi di navigazione.

"Oltre agli operatori idroelettrici, che nel corso della riunione hanno ribadito l’impegno preso qualche giorno fa di garantire un rilascio verso il lago di almeno 4 milioni di metri cubi d’acqua al giorno, anche il mondo irriguo ha risposto con senso di responsabilità e lungimiranza – spiega l’assessore regionale – . Attraverso una gestione cautelativa delle erogazioni verso il fiume Adda, ci si prefigge l’obiettivo di ridurre il più possibile la discesa dei livelli del lago, che nel mese di giugno è stata molto importante".

L’attuale situazione delle riserve idriche del bacino dell’Adda e del Lago di Como, infatti, mostra appunto ancora un deficit del 30%, sebbene lo stato delle riserve risulta notevolmente migliore rispetto a quello registrato nel luglio 2022, quando il deficit superava il 70%. Per questo "le azioni di risparmio idrico – prosegue Massimo Sertori - saranno portate avanti considerando, comunque, la necessità di concludere positivamente una stagione irrigua che, solo qualche mese fa, sembrava difficilissimo portare a termine".