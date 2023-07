Como, ruba una bici da 1.300 euro ma viene tradito dal Gps: ladro arrestato in flagranza

Como – Durante la pausa pranzo la bici, un modello elettrico da 1.300 euro, era stata legata in piazza Boldoni, in centro città, con un catenaccio che la bloccava a un palo con un’altra bicicletta. Ma un veloce colpo di cesoia, aveva fatto saltare la catena, consentendo al ladro di farla sparire. Del furto si è accorta pochi attimi dopo la proprietaria che, disperata, ha subito chiamato la polizia locale di Como, martedì verso le 12. Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del mezzo: grazie al localizzatore Gps applicato sulla bicicletta, e alla app che la proprietaria aveva sul telefono, è stato possibile seguirne il tragitto, arrivando a individuarla pochi minuti più tardi: si trovava in via Mentana, legata a un altro palo, con una nuova catena e lucchetto.

A quel punto, mentre stavano cercando di capire se nei dintorni si notava qualcuno di sospetto, il ladro si è avvicinato per riprenderla: era un algerino di 48 anni, Ben Marien, ufficialmente senza fissa dimora, e già noto alle forze di polizia. Gli agenti di polizia locale lo hanno avvicinato e fermato, perquisendo lo zaino che aveva con sé: al suo interno c’erano vari attrezzi, tra cui un paio di cesoie certamente utilizzate per tranciare la catena.

Ma a quel punto l’uomo ha cercato di sottrarsi, rimediando così l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in aggiunta a quella di furto aggravato in flagranza. Perché la possibilità si seguire il tragitto della bicicletta attraverso la app, non ha interrotto l’azione tra il furto e l’arresto, consentendo di contestare la flagranza. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro, l’uomo è stato arrestato e trattenuto una notte in camera di sicurezza, per comparire ieri mattina davanti al giudice di Como, per il processo per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, il processo è stato rinviato a ottobre con la concessione dei termini a difesa, e nel frattempo per l’imputato è stato emesso il divieto di dimora in provincia di Como. La bicicletta è stata subito restituita alla proprietaria, commossa e felice dopo l’iniziale momento di disperazione per il furto di quella bicicletta, che per lei era l’unico mezzo di trasporto personale.