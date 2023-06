Ladri di biciclette Assalto alle elettriche durante la notte Colpo da 40mila euro

Un colpo da oltre 40mila euro, 15 biciclette tra modelli elettrici e tradizionali, rubati la scorsa notte dal negozio E-Bike world di via Angelo Bassi, ad Albavilla. Il furto, commesso verso le 4 della notte tra giovedì e venerdì, è stato scoperto ieri mattina dal titolare, che si è rivolto ai carabinieri di Erba per sporgere denuncia. I militari hanno svolto i rilievi per cercare indizi della banda che ha fatto piazza pulita delle costose biciclette. I ladri sono entrati sfondando la porta di ingresso in vetro, e hanno poi asportato buona parte delle biciclette presenti nel negozio, sia modelli elettrici che tradizionali. Sono poi fuggiti alla guida di un furgone, su cui era stata caricata la refurtiva. Al termine dell’inventario, il titolare ha stimato il danno in 43mila euro. Nel negozio è presente un sistema di videosorveglianza, che potrebbe essere utile per raccogliere i primi elementi sugli autori del colpo, che sarà integrato con le immagini acquisite da altri impianti in zona. La razzia nel negozio di Albavilla è solo l’ultimo colpo messo a segno dai ladri di biciclette, non solo nel Comasco ma un po’ in tutta la Lombardia. Una lunga serie di assalti di gruppi specializzati soprattutto negli ultimi mesi. Dalle spaccate con auto-ariete alle vetture rubate e utilizzate per fare da sbarramento e proteggere la fuga: le tecniche militari usate dalle bande sono sempre più raffinate, con sopralluoghi nei negozi, per poi occuparsi una volta avvenuto il furto di “smembrare” le biciclette più costose, ritoccare i numeri del telaio e rivenderle sui siti online. La bicicletta “conviene“ ai ladri ed è molto più facile da piazzare rispetto alle moto.