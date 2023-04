La statale Regina osservata speciale

Come era accaduto per Pasqua verranno rafforzati i controlli sulla statale Regina per scongiurare se non le code, considerate inevitabili, almeno il blocco del traffico sotto l’assalto dei turisti che torneranno ad affollare le località del lago in occasione del lungo ponte del 25 aprile. Anche su suggerimento del prefetto, Andrea Polichetti, la polizia stradale intensificherà la sua presenza sulle strade del lago a partire da sabato e fino a martedì, anche con il supporto di pattuglie in moto, poi come sempre saranno coinvolti gli agenti della Polizia locale. Non sarà proprio tutto come a Pasqua perché questa volta per esigenze di cantiere sarà in funzione il semaforo che regola il senso unico a Griante, dove sono in corso i lavori per lo svincolo Nord della Variante della Tremezzina. A Colonno nei giorni scorsi è stato rotto il diaframma della prima galleria, lunga 200 metri, che è il primo della lunga serie di tunnel che caratterizzano il tracciato della nuova strada. Per gli osservatori del traffico, chiesti dai sindaci del lago, si dovrà attendere il 18 maggio, quando è previsto l’assalto dei turisti dalla Svizzera e dal Nord.