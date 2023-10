La speranza di quattro giovani stranieri ha trovato una casa

Grazie alla generosità di un privato e al lavoro di Como Accoglie, il coordinamento di associazioni che da anni sono in prima linea nell’aiuto dei senza fissa dimora e dei migranti, a Lipomo è stato inaugurato un appartamento che servirà a dare una speranza a quattro ragazzi che sono arrivati, attraverso il canale di Sicilia, nel nostro Paese. "È finalmente pronta la nuova casa di Como Accoglie a Lipomo, un bell’appartamento concesso a titolo di comodato gratuito dall’amico Fabio Botta e da sua figlia Sofia Botta - spiega Marta Pezzati, una delle anime dell’associazione di volontariato -. L’appartamento è spazioso e per inaugurarlo abbiamo organizzato un momento conviviale con i volontari che hanno lavorato alacremente al progetto e all’allestimento, il proprietario Fabio, il sindaco di Lipomo, Alessio Cantaluppi, don Giusto Della Valle e altri amici". A Lipomo sono finiti, affidati momentaneamente alla Croce Rossa, anche i nove minori non accompagnati che la scorsa settimana per tre giorni avevano fatto la spola tra gli uffici della questura cittadina e la parrocchia di Rebbio, dove li ha ospitati per la notte proprio don Giusto, perché a Como non c’erano spazi disponibili per accoglierli. "Il progetto ricalca quello già attivato con successo in Via Bellinzona e prevede l’inserimento di 4 ragazzi stranieri che hanno già avviato un percorso lavorativo e ai quali vorremmo dare la spinta finale verso l’autonomia - concludono i volontari di Como Accoglie -. I ragazzi, che faranno il loro ingresso il 5 novembre, provengono dal Gambia, dal Senegal e della Guinea Bissau. Due di loro sono in uscita dai Cas, gli altri due sono stati segnalati dall’associazione africana con cui collaboriamo e da un nostro socio sostenitore. Il nostro educatore che, nonostante le poche ore, fa già un lavoro prezioso e importante con gli ospiti di via Bellinzona seguirà anche i ragazzi accolti a Lipomo".

Ro. Can.