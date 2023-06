La SP 72 riapre prima del previsto, il collegamento tra Varenna e Lierna è ripristinato

La Sp 72 riapre in anticipo sulla tabella di marcia. Quest’oggi alle 15 in punto viene ripristinato il collegamento tra Varenna e Lierna della provinciale del lago di Como, interrotta dal 19 maggio dalla frana che l’ha travolta e ha distrutto parte del tetto della galleria paramassi in cui corre un tratto di Provinciale. I lavori di messa in sicurezza del versante del dissesto proseguono, ma senza bisogno di prolungare la serrata. I lavori avrebbero dovuto terminare entro fine mese, invece i tecnici li hanno conclusi 10 giorni prima.

Il cratere aperto nella volta del tunnel da un macigno esploso come una bomba è stato tappato, la struttura è stata rinforzata e all’interno della galleria è stato posizionato una sorta di esoscheletro di metallo. "Durante l’ultimo sopralluogo dell’altro pomeriggio abbiamo potuto verificare che il getto di calcestruzzo risulta idoneo e le centine metalliche sono in esercizio, perciò, dopo le ultime finiture, possiamo procedere alla riapertura della strada – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il suo vice delegato alla Viabilità Mattia Micheli –. Abbiamo cercato di gestire nel miglior modo possibile l’emergenza. Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato".

La Provincia ha comunque già battuto cassa in Regione per ottenere risorse adeguate per consolidare l’intera parete che incombe sulla Sp 72.

D.D.S.