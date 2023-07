La Questura: "Via le macerie dell’ex minigolf"

In attesa di riuscire ad assegnare i lavori per la sistemazione dei Giardini a lago, che sarebbero dovuti partire a inizio giugno e invece sono slittati a data da destinarsi per la rinuncia della ditta vincitrice, il Comune di Como dovrà rimuovere le macerie dell’ex minigolf demolito e lasciato così com’era dalla società LeReti. A ordinarlo è stata la questura di Como che ha imposto a Palazzo Cernezzi anche i tempi dell’intervento: ogni cosa andrà sistemata entro il prossimo 12 luglio, data in cui è fissata la prima amichevole del Calcio Como che proprio in questi giorni ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato. Oltre alla rimozione dei detriti, che potrebbero rappresentare un pericolo in caso di scontro tra le tifoserie, al Comune è stato chiesto di ricostruire la recinzione che è stata in parte danneggiata dai vandali e demolire una piccola casetta con il tetto di amianto che oggi risulta occupata abusivamente. Una volta eseguito lo sgombero, il piccolo edificio andrà abbattuto e anche in questo caso le macerie andranno rimosse. Per i lavori dei Giardini a lago se ne riparlerà a ottobre, nella speranza di riuscire a individuare entro quella data un’azienda disposta a farsi carico dell’intervento. Ro.Ca.