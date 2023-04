La Provinciale 46 chiusa per giorni

Rischia di rimanere chiusa fino alla prossima settimana la Sp 46 tra Valbrona e Oliveto Lario, interrotta da lunedì in seguito a una frana. Anche nella giornata di ieri i geologi hanno compiuto i loro sopralluoghi sulla montagna per monitorare la situazione della parete e non sono da escludere nuove scariche di pietre. Anche per questo i sindaci dei due paesi hanno prorogato l’ordinanza di chiusura disponendo anche controlli lungo la strada. Durante il ponte del XXV aprile infatti qualcuno ha spostato le transenne per passare, probabilmente in bicicletta, un comportamento estremamente pericoloso finchè i tecnici non avranno completato le opere di bonifica. I massi si sono staccati dalla parate della montagna a metà mattinata, sfondando le reti di protezione e il guard rail. A favorire il distacco potrebbero essere state le forti piogge dei giorni scorsi, seguite a un lunghissimo periodo di siccità. Grazie all’utilizzo di droni messi a disposizione dai tecnici della squadra SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco si è provveduto a mappare dall’alto la zona e per valutare la situazione insieme ai tecnici della Provincia. La strada difficilmente riaprirà prima della fine del ponte.