La Provincia e la crisi Mercato dell’auto in discesa libera Mutui da rinegoziare

di Daniele De Salvo

La crisi del mercato dell’auto sta prosciugando le casse della Provincia di Lecco. L’Ipt e l’aliquota provinciale sull’imposta sull’assicurazione Rca sono infatti tra le principali fonti di incasso. L’Ipt è l’imposta provinciale sulle richieste di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico: in provincia di Lecco frutta da 190 euro a salire a seconda dei kW per ogni auto venduta e comperata. L’aliquota su ogni assicurazione sulla Responsabilità civile è stata invece alzata al 16%.

Le nuove auto immatricolate in provincia sono tuttavia sempre meno: nei primi quattro mesi di quest’anno sono state 2.526, nello stesso periodo del 2022 erano state 2.871 e nel primo quadrimestre del 2021 3.281. Significa che in un paio d’anni, unicamente per quanto riguarda l’acquisto di auto nuove, sono stati incassati 150mila euro solo di Ipt, senza calcolare l’anno nero del lockdown da Covid, quando era tutto chiuso, concessionarie comprese.

Ad aprile si è toccato il fondo con appena 527 auto nuove immatricolate nel Lecchese, più di 200 in meno rispetto allo stesso mese degli anni precedenti. Mentre sono diminuite le entrate per le tasse automobilistiche provinciali, sono aumentare le spese per le bollette di luce, acqua e riscaldamento negli edifici pubblici provinciali, compresi gli istituti scolastici superiori. Hanno subìto un’impennata pure le materie prime necessarie per garantire almeno la manutenzione ordinaria di strade e strutture provinciali.

Per non andare in rosso, a Villa Locatelli hanno deciso di rinegoziare i mutui e i finanziamenti in corso grazie alla disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione riguarda 56 mutui: "La riduzione del periodo dell’ammortamento, dal 2045 al 2042, ci porta un risparmio complessivo sugli oneri finanziari per un totale di 1.627.691,86 euro", spiega il consigliere provinciale delegato al Bilancio Davide Ielardi. Verranno inoltre estinti anticipatamente tre mutui, sfruttando l’avanzo di amministrazione, con un ulteriore risparmio di oltre 610mila euro.