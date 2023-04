La piccola ustionata all’asilo Elisa a casa dopo dieci mesi

di Francesco Donadoni

Elisa, uno scricciolo di 4 anni, è tornata a casa giovedì scorso. Ha lasciato l’ospedale Buzzi dopo dieci mesi. Un primo passo verso una nuova normalità. La piccola Elisa assieme al compagno Alessandro, stessa età, aveva subito gravi ustioni sul proprio corpo mentre si trovava all’asilo di Osio Sopra. Era il 30 maggio 2022, un ritorno di fiamma del braciere acceso per arrostire dei marshmellow aveva investito Elisa, Alessandro, altri compagni della sezione blu della materna. Era il giorno in cui Elisa compiva quattro anni. Le ustioni sull’85% del suo corpicino l’hanno costretta a due mesi di terapia intensiva.

"Ci hanno dimesso a sorpresa giovedì sera – ha annunciato la mamma Angela Perico – ci avevano già lasciato qualche giorno a Pasqua per vedere come sarebbe andata, dopo così tanto tempo la bambina rischiava di non essere pronta e anche noi avevamo dubbi. Siccome invece è andato tutto bene, siamo rientrati in ospedale mercoledì e il giorno dopo ci hanno dimesso".

Anche dopo il risveglio la piccola aveva vissuto mesi difficili, come aveva raccontato: "Le hanno preso la pelle della schiena ma non era sufficiente, così si sono rivolti alla banca della pelle. Per cinque mesi ha dovuto tenere dei cerotti sulle ustioni, fissati al corpo con delle graffette metalliche. Mancandole la protezione della cute facilmente si infetta con virus, batteri, funghi. Deve prendere continuamente antibiotici".

Ora la famiglia si è potuta finalmente riunire in casa, dopo mesi trascorsi alternandosi continuamente in ospedale: "Io vado dalla domenica sera al giovedì sera, mio marito Paolo lavora fino al giovedì, si prende il venerdì di ferie e sta con lei fino alla domenica. Io e lui non ci vediamo più, se non la domenica pomeriggio", continua il racconto di mamma Angela. "Andrà in ospedale a Milano una volta a settimana per le medicazioni – aggiunge invece ora che la figlia è a casa –, in attesa del prossimo intervento che spero sarà tra qualche mese e richiederà una degenza di 8-10 settimane. Poi ci sarà tutta la parte estetica". Elisa non può essere ancora considerata guarita. Ora però è a casa, insieme a mamma e papà e al fratello maggiore Riccardo.

Parallelamente c’è anche la parte giudiziaria della vicenda. La procura di Bergamo (pm Marchina) ha archiviato la posizione di don Luca Guerinoni, rappresentante legale dell’asilo. Mentre risultano indagati il papà di 41 anni, che quella mattina aveva portato da casa il flacone blu che conteneva bioetanolo e la pentola per cuocere i marshmallow; la coordinatrice scolastica e la maestra della sezione blu. Quel giorno era prevista l’attività di orienteering con i piccoli alunni e i genitori. Alla fine il papà aveva deciso di accendere il fuoco per scaldare le caramelle, ma il fuoco non voleva saperne di avviarsi e così aveva gettato il bioetanolo che aveva provocato la fiammata.