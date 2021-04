Sono 7mila i nuovi poveri nella città di Como, dove duemila in più solo negli ultimi 12 mesi per effetto della pandemia. Una città nella città a cui si rivolgono Fondazione Cariplo e Acsm Agam che, in questi giorni, hanno donato 429mila euro alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca per...

Sono 7mila i nuovi poveri nella città di Como, dove duemila in più solo negli ultimi 12 mesi per effetto della pandemia. Una città nella città a cui si rivolgono Fondazione Cariplo e Acsm Agam che, in questi giorni, hanno donato 429mila euro alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca per finanziare una serie di iniziative in aiuto dei bisognosi. L’iniziativa non si ferma a Como, ma coinvolge tutte le province della Lombardia, Cariplo e Acsm doneranno due milioni da qui ai prossimi 3 anni. Grazie all’accordo, il Fondo Povertà di Fondazione Comasca può contare ora complessivamente su 429mila euro: 215mila euro messi a disposizione da Acsm Agam e altri 192mila da Fondazione Cariplo ai quali si aggiungono 22mila euro messi a disposizione da donatori comaschi e dalle BCC di Cantù ed Alzate.

"L’unione di due nomi così risonanti come Acsm Agam e Fondazione Cariplo non poteva che essere portatore di valore – spiega il presidente di Fondazione Comasca, Martino Verga -. Siamo certi che grazie al loro sostegno il Fondo Povertà potrà rispondere a molte delle richieste di aiuto che riceveremo dalle associazioni del territorio comasco impegnate nel contrasto della povertà in tutte le forme, comprese le nuove povertà derivanti dalla crisi generata dall’emergenza. Il loro apporto al Fondo Povertà sarà un incoraggiamento per tutti i donatori che vorranno contribuire a dare sollievo a chi si trova per la prima volta in grave difficoltà o a chi lo era già e ha visto la sua situazione aggravarsi". R.C.