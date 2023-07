La Nuova Arena di Cantù, un Traguardo Raggiunto con Determinazione

La nuova Arena di Cantù è la prima grande operazione su area pubblica in Italia che ha ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera ai sensi della legge sugli impianti sportivi, il parere positivo del Coni e della conferenza di servizi che ha riunito circa trenta enti, "L’avvio della gara pubblica per la sua realizzazione – spiega il sindaco di Cantù, Alice Galbiati - è un traguardo per il raggiungimento del quale abbiamo lavorato senza sosta e con determinazione fin dall’insediamento della nostra amministrazione. Attendiamo fiduciosi l’esito della procedura di gara, auspicando l’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile". Dopo aver preso in considerazione una rosa di ipotesi che comprendevano anche la costruzione del nuovo palazzetto nell’area dell’ex Pianella, si è deciso di edificare la struttura in corso Europa a Cantù, in maniera tale da recuperare una zona attualmente in stato di abbandono e degrado, dove sono già presenti opere riconducibili a precedenti progetti di realizzazione di palazzetti sportivi.