La città manzoniana ancora più sicura con i rinforzi in Polizia

Lecco è ancora più sicura, in questura sono arrivati i rinforzi. Nei giorni scorsi hanno preso servizio 2 nuovi commissari e 6 nuovi agenti.

I commissari sono Simona De Luca, 30 anni di Bollate e Francesca De Cicco, 27 anni di Benevento.

Entrambe arrivano dal 111esimo corso di formazione per commissari della Polizia di Stato.

Sono laureate in Giurisprudenza, hanno svolto tirocini formativi in Procura, sono abilitate alla professione forense e hanno conseguito un master di secondo livello in diritto, gestione ed organizzazione della sicurezza.

I sei nuovi agenti provengono dalla Sicilia, dalla questura di Catania, dalla sottosezione della Polizia Stradale di Bellano, in due dal compartimento della Polstrada di Piemonte e Valle d’Aosta, dalla Scuola Allievi di Piacenza e dall’Istituto di formazione della Polizia di Stato di Nettuno.

Sono stati destinati all’Immigrazione, all’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico cioè alla squadra Volante per il pronto intervento e all’Ufficio di Gabinetto .

"Date sempre il massimo nelle diverse mansioni e affrontate il vostro compito con passione, professionalità ed entusiasmo, qualità fondamentali da coltivare e mantenere nel tempo per offrire il vostro contributo alla sicurezza dei cittadini lecchesi", è il saluto e insieme l’augurio del questore Ottavio Aragona che li ha accolti tutti uno per uno. Complessivamente in questura a Lecco lavorano circa 180 poliziotti, 115 agenti e assistenti, 2 agenti e assistenti tecnici, dirigenti, un dirigente medico, 30 ispettori, 19 sovrintendenti, più una quindicina di dipendenti civili negli uffici amministrativi. Daniele De Salvo