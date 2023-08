Istituti bancari, tanti addii Le filiali lasciano i cittadini senza gli sportelli periferici

di Daniele De Salvo

Correntisti lecchesi orfani di sportelli bancari e anziani abbandonati pure dalla loro banca che ormai non gira più attorno a loro. A rimetterci sono infatti soprattutto gli anziani, meno avvezzi all’online banking e che faticano a spostarsi perché senza patente o auto, spesso anche senza qualche familiare o amico che possa dare loro un passaggio. Non possono così né tenere d’occhio i loro risparmi né la loro pensione e neppure prelevare all’occorrenza per le commissioni quotidiane, a meno di non tenere parecchi soldi in casa, con il rischio poi di essere truffati e derubati.

A lanciare l’allarme sono i sindacalisti dello Spi Cgil di Lecco. In quattro anni in provincia di Lecco hanno chiuso 33 sportelli bancari. Tra il 2018 e il 2021, in una delle province tra le più ricche d’Italia, le filiali di banche e istituti di credito sono scese da 209 a 176. Sono il 15% in meno in 36 mesi. E nel 2022 e 2023 le chiusure sono proseguite. In 6 paesi su 84 non c’è nemmeno una banca fisica e neppure un postazione bancomat: Annone Brianza, Carenno, Morterone che è il borgo più piccolo d’Italia dove comunque è installato un postamat, Rogeno, Sirtori e Verderio. In altri 18 Comuni resiste invece una sola filiale o un solo bancario, ma non si sa per quanto ancora.

"La situazione è destinata solo a peggiorare – avverte la segretaria generale dello Spi lecchese Pinuccia Cogliardi – ammonisce Pinuccia Cogliardi, segretaria generale dello Spi Cgil Lecco –. Non si può non tenere conto del presidio che offrono gli sportelli bancari, soprattutto nei piccoli paesi. Clienti di lunga data, che da sempre affidano i loro risparmi a una banca, non possono essere improvvisamente abbandonati. Anno dopo anno, per una vita, hanno visto il bancario come un amico, un confidente e un buon consigliere al quale affidare i loro soldi, con piccoli e grandi investimenti che hanno fatto crescere questo Paese, in primis proprio le banche". Gli aridi algoritmi su cui si basano i manager per decidere quali agenzie chiudere, non tengono tuttavia conto di questo. Oltre ai correntisti anziani, ci vanno di mezzo pure i dipendenti: a causa della desertificazione bancaria, in un anno gli addetti e gli occupati del sistema in provincia sono calati del 14%.