Inverigo (Como), 6 giugno 2020 - Le Fiamme Gialle della Compagnia di Erba hanno denunciato un diciannovenne residente in provincia di Lecco fermato, nel corso di un controllo in paese, con un etto di hashish nascosto in auto. Il giovane è stato fermato in prossimità di una zona boschiva e ha cercato di allontanarsi senza dare nell'occhio, ma non è sfuggito ai finanzieri che lo hanno fermato trovando la droga nascosta sotto il sedile riservato al passeggero.

Le prime indagini fanno pensare che la droga fosse destinata ai ragazzi della movida che ogni fine settimana si ritrovano in centro paese.