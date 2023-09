Inverigo, Alfa Stelvio in fuga si schianta contro la cancellata della scuola materna

Inverigo (Como), 30 settembre 2023 - Una fuga rocambolesca proseguita per chilometri e finita contro la cancellata di una scuola materna di Inverigo. È stata una serata movimentata quella appena trascorsa sulle strade della Brianza monzese e comasca con i carabinieri che sono stati protagonisti di un inseguimento, proseguito per diversi chilometri, inviato tra Briosco e Giussano e terminata a Villa Romanò. Tutto per fermare un’Alfa Stelvio, poi risultata presa a noleggio, con a bordo tre uomini che hanno fatto di tutto per cercare di sfuggire ai controlli di una pattuglia di carabinieri che li aveva intercettati a Seregno. Giunti a Villa Romanò però l’auto è andata a sbattere ed è finita contro il cancello della materna, a questo punto i tre uomini a bordo sono scappati in tre direzioni diverse: due sono riusciti a nascondersi nel bosco, il terzo è stato preso, ma prima di essere catturato si è liberato di un involucro, probabilmente contenente delle sostanze stupefacenti. In tasca aveva 2.300 ed è stato arrestato.