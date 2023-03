Intossicati a scuola Evacuati due istituti con 320 persone Ventuno in ospedale

CLUSONE (Bergamo)

Sono da poco passate le 12.30 quando scatta l’allarme. Una ventina tra studenti e personale dell’istituto Abf (Azienda bergamasca di formazione) di via San Gregorio Barbarigo presenta sintomi da intossicazione. Evacuato anche il vicino istituto Fantoni. I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone escludono la fuga di gas. Intanto ragazzi e prof sono all’esterno dell’istituto, dove nel frattempo sono arrivate diverse ambulanze.

Tutti accusano bruciori agli occhi e alla gola. Otto vengono portati all’ospedale di Piario, 5 al Bolognini di Seriate e altri 8 al Papa Giovanni XXIII. Nessuno è in gravi condizioni. Intanto gli accertamenti dei vigili del fuoco e del personale Ats non segnalano fumi o altre sostanze irritanti. "Al momento non sono state evidenziate situazioni che possano aver causato l’emissione di sostanze tossiche", è il comunicato di Ats. Esclusa anche una fuga di qualche sostanza chimica dai laboratori. Si pensa a uno scherzo di cattivo gusto: qualcuno potrebbe aver spruzzato spray urticante? È un’ipotesi.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Clusone, la Polizia locale e il sindaco Massimo Morstabilini. "Verso le 12,30 alcuni docenti e ragazzi hanno avvertito difficoltà respiratorie, di conseguenza i responsabili hanno deciso di evacuare l’istituto – spiega Danilo Caccia, responsabile della comunicazione di Abf – Una volta che il personale sanitario è intervenuto, molti sono stati lasciati liberi di tornare a casa, altri invece sono stati accompagnati in ospedale".

Dalla sede sono state evacuate circa 320 persone. In via precauzionale sono stati fatti uscire anche studenti, insegnanti e personale, circa 160 persone, del vicino Fantoni, dove nessuno ha accusato sintomi. Le lezioni all’Abf di Clusone riprenderanno regolarmente questa mattina.

Francesco Donadoni