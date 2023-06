Interventi di Riqualificazione nei Principali Ospedali di Asst Lariana

Sarà un’estate di lavori nei due principali ospedali di Asst Lariana, il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e il Sant’Antonio Abate di Cantù, che saranno oggetto di una serie di interventi di riqualificazione degli spazi e adeguamento alle normative antincendio.

A Cantù dal 3 luglio al 1 ottobre chiuderà il reparto di Rianimazione, oggetto di un intervento di messa in sicurezza del valore di 1,5 milioni di euro. In contemporanea, con una seconda impresa, saranno avviati i lavori per la realizzazione di una nuova area semi-intensiva dotata di tre posti letto, che sarà adiacente alla Rianimazione. In questo caso i lavori si concluderanno tra dicembre e febbraio. Per consentire l’avvio del cantiere a partire dal 26 giugno verranno sospesi i ricoveri. Sono in corso e si concluderanno entro settembre i lavori al Pronto Soccorso per la realizzazione della nuova area triage. Entro fine del mese si inizierà a lavorare anche al Sant’Anna per realizzare la nuova "camera calda" al pronto soccorso. Il cantiere non interferirà con le normali attività di servizio perché le attività di cantiere si concentreranno all’estero dell’area in cui operano medici e infermieri. L’investimento ammonta a 672 mila euro e i lavori proseguiranno fino all’autunno. R.C.