Intercettato e preso corriere della droga. Trasportava eroina

Lo stupefacente che aveva con sé, tre etti e mezzo di eroina pura, sul mercato avrebbe fruttato circa 40mila euro. A intercettare il corriere della droga sono stati gli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale: si tratta di un quarantenne marocchino, con precedenti. È stato bloccato dopo un breve inseguimento a Romano di Lombardia. A far scattare il controllo è stato l’allerta rilevato dai varchi elettronici che, lungo la Statale Soncinese avevano segnalato il passaggio di uno scooter (intestato a un libico) che era stato inserito tra i mezzi da tenere monitorati. E mercoledì scorso una pattuglia è riuscita a intercettare il mezzo all’altezza del semaforo di via Isonzo.

Alla vista degli agenti l’uomo che ci trovava alla guida ha imboccato via Colombera nel tentativo di fuggire. Che non è andato a buon fine visto che il marocchino ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro il muro di recinzione di un’abitazione. Non si è arreso e ha cercato di proseguire a piedi, zoppicando. Raggiunti i campi ha provato a disfarsi di un pacchetto che aveva con sé, ma gli agenti lo hanno raggiunto e dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo e a recuperare il pacchetto risultato contenere la droga. L’uomo, residente in Spagna, in possesso di un permesso di soggiorno spagnolo rilasciato a Valencia, in Italia già da tempo era stato segnalato per più reati.F.D.