Travolto dai rami mentre pota una pianta: operaio in ospedale

Como, 16 novembre 2024 – Allarme in via Scalabrini a Como: un operaio è stato travolto da una pianta durante le operazioni di potatura. Sul posto sono arrivati autopompa e carro fiamma dal comando centrale di Como, oltre a ambulanza, automedica del 118 e una volante della polizia di Stato.

La persona, un uomo di 33 anni, all'arrivo delle squadre era cosciente, seppur molto dolorante agli arti inferiori e alla schiena. I vigili del fuoco hanno rimosso il materiale che ostacolava lo spostamento del ferito, sopra e sotto il corpo.

Affidato alle cure del personale 118, l'operaio è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Sant’Anna. Le sue condizioni sono monitorate 24 ore su 24, ma non è in pericolo di vita