I dispetti della natura
Enrico Camanzi
I dispetti della natura
Como
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Dramma in officina Giallo Maurizio RebuzziniAmiche travolte e uccise Allerta meteoSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaDramma in officina a Valsolda, schiacciato da un furgone mentre sta cambiando uno pneumatico: grave 25enne
23 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Como
  3. Cronaca
  4. Dramma in officina a Valsolda, schiacciato da un furgone mentre sta cambiando uno pneumatico: grave 25enne

Dramma in officina a Valsolda, schiacciato da un furgone mentre sta cambiando uno pneumatico: grave 25enne

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma il medico del 118 lo ha trovato in condizioni gravissime, diagnosticando fin da subito traumi multipli, e soprattutto un arresto cardiocircolatorio. Il giovane è stato portato d’iurgenza all’ospedale Circolo di Varese

Trasferito a Varese in elisoccorso

Trasferito a Varese in elisoccorso

Per approfondire:

Valsolda (Como), 23 settembre 2025 – Grave infortunio sul lavoro a Valsolda (in provincia di Como), in un’officina lungo la strada SS340, la Statale Regina. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30 di oggi, martedì 23 settembre. In base a quanto riferito un ragazzo è stato soccorso in gravissime condizioni. Stando alle prime informazioni riportate da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) il giovane, di circa 25 anni, sarebbe rimasto schiacciato da un furgone durante la sostituzione di pneumatico di un veicolo.

I soccorsi

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma il medico del 118 lo ha trovato in condizioni gravissime, diagnosticando fin da subito traumi multipli, e soprattutto un arresto cardiocircolatorio. Dopo le manovre per rianimarlo e stabilizzarlo, è stato affidato all'elisoccorso, che lo ha trasportato all'ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per dare supporto nelle operazioni di recupero del ferito, e i carabinieri per ricostruire quanto avvenuto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata