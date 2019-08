Como, 23 agosto 2019 - Nuovo incidente nel pomeriggio alle 18 in viale Masia, all'altezza del passaggio pedonale dove in passato erano stati investiti diversi pedoni, uno dei quali era addirittura morto. In questo caso ad avere la peggio è stato un motociclista di 46 anni il quale, probabilmente per colpa dell’alta velocità, ha sbattuto contro uno dei paletti sistemati per proteggere i pedoni perdendo il controllo della moto e finendo per sbattere violentemente il capo a terra.

Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese dove l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita.