Incidente stradale a Osnago: ragazzino di 13 anni fuori pericolo

È fuori pericolo il ragazzino di 13 anni di Arcore che domenica pomeriggio è stato coinvolto in un grave incidente stradale sulla ex Statale 36 in territorio comunale di Osnago. Il 13enne viaggiava sulla Fiat Punto guidata dal padre di 57 anni.

Indossava la cintura di sicurezza che gli ha salvato la vita, altrimenti sarebbe stato proiettato fuori dall’utilitaria attraverso il parabrezza.

Padre e figlio sono stati speronati da un 59enne di Vimercate al volante di una Opel Corsa su cui c’erano pure la moglie di 51 e il figlio di 26 anni con il loro cane.

Inizialmente per il più giovane si è temuto il peggio. Dopo essere stato estratto dalle lamiere della macchina dai Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate, è stato affidato ai sanitari di Areu, che dopo le prime cure e dopo averlo stabilizzato sul luogo dello scontro, lo hanno trasferito d’urgenza con un’ambulanza mandata dal 118 in ospedale all’Alessandro Manzoni di Lecco per un trauma toracico.

Gli accertamenti successivi, fortunatamente, hanno escluso traumi gravi e anche lesioni interne.

D.D.S.