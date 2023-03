Como, moto fuori controllo finisce contro il guardrail: due feriti

Il luogo dell'incidente

Como, 12 marzo 2023 – Due motociclisti, 38 anni lei e 40 lui, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale questo pomeriggio alle 16, rimasti feriti dopo una caduta dalla moto.

L’incidente è avvenuto in via Statale per Lecco, in corrispondenza dell’ultima curva prima di arrivare al semaforo del Cosia.

La moto è finita a terra a ridosso del guardrail, i due motociclisti sono stati sbalzati, con conseguenze attutite dalla velocità contenuta a cui stava procedendo il veicolo.

Sul posto, assieme al 118 che ha trasportato i feriti in codice verde in ospedale, sono intervenuti i vigili del fuoco di Como.