Merone, auto si schianta contro il guardrail sulla nuova Valassina: gravissimo un uomo di 67 anni

L'auto finita contro il guardrail

Merone (Como), 26 marzo 2023 - Grave incidente in mattinata sulla nuova Valassina, all’altezza di Merone, dove un'auto si è schiantata contro lo spartitraffico di cemento tra le due corsie. La vettura ha preso in pieno il manufatto, accartocciandosi nella parte anteriore. È rimasto ferito in modo gravissimo l'uomo alla guida, un sessantasettenne per il quale si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia. Sono rimaste ferite altre due persone che viaggiavano in auto con lui fortunatamente in maniera più lieve.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Erba che hanno estratto i feriti dalle lamiera dell'utilitaria completamente distrutta dopo il violentissimo impatto contro la barriera di cemento. A causa dell'incidente la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Non si segnalano altre vetture coinvolte.

Quel tratto di strada è molto trafficato e vede da sempre un alto numero di incidenti, tanto che qualche anno fa venne collocato un sistema tutor per cercare di limitare la velocità con cui transitava le auto.