Guanzate (Como), 15 settembre 2018 - Sono morti nello stesso istante e i loro amici li hanno voluti accompagnare portando a spalla le loro bare immacolate fianco a fianco, dall'oratorio dove tante volte avevano giocato da bambini fino alle porte della parrocchiale. Impossibile per chi li ha conosciuti trattenere le lacrime di fronte ai feretri di Michele Duchino e Alexander Solovyev, i due ventunenni morti una settimana fa in un incidente alle porte del paese che è costato la vita anche all’amico Alfonso Tolone, di appena 19 anni, che viaggiava in auto con loro e con un altro ragazzo, di 21 anni, unico sopravvissuto.

Ad accompagnare Michele e Alexander ieri pomeriggio c’erano tantissimi giovani, arrivati anche dai paesi vicini. Compagni di scuola, amici conosciuti sui campi di calcio e all’oratorio da dove il corteo funebre è partito alla volta della chiesa. Due bare bianche identiche che si potevano distinguere solo per il diverso colore dei fiori che componevano la corona che le sovrastava, bianchi quelli di Michele e rossi quelli di Alexander.

Alla fine della cerimonia due carri funebri, anche loro fianco a fianco, hanno percorso la strada fino al cimitero fino al cimitero. Ad accompagnarli in cielo centinaia di palloncini bianchi libera dagli amici a cui si è stretta tutta la comunità di Guanzate dove ieri era lutto cittadino e tutti i negozi e i bar sono rimasti chiusi per tutta la durata dei funerali.