Darfo Boario Terme, perde il controllo della moto e cade: 21enne grave

Ha perso il controllo della sua motocicletta, una Ninja Kawasaki, finendo a terra in via San Martino, lungo la strada provinciale che collega Darfo Boario Terme a Piamborno. L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Il centauro, un ragazzo di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni alla clinica Poliambulanza di Brescia.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il 21enne, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduto sbattendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi ai soccorritori intervenuti con ambulanza ed elisoccorso, tanto che è stato necessario intubarlo. Una volta messo in sicurezza il giovane è stato portato in volo in ospedale.