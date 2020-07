Brienno (Como), 5 luglio 2020 - Gravissimo incidente sulla Statale 340 Regina all'altezza del territorio di Brienno, dove un centauro di 59 anni è stato sbalzato dalla moto e ha riportato danni gravissimi. L'uomo lotta fra la vita e la morte in ospedale.

Ancora non sono chiare le cause dell'incidente, quello che per il momento si sa è che il motociclista è caduto dal mezzo all'interno di una galleria. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Como e l’elisoccorso di Sondrio, insieme ai volontari della Croce Rossa di San Fedele. Il traffico sulla Regina è stato interrotto per diverse ore.