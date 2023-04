Brucia un tetto a Sagnino: i vigili del fuoco limitano i danni

Como, 2 aprile 2023 – Un incendio scoppiato questa mattina poco prima di mezzogiorno in una abitazione di Sagnino, periferia di Como, ha parzialmente distrutto il tetto di una abitazione. Il rogo è partito alle 11.40 in via dei Conti Reina dove grazie alla tempestiva segnalazione ai vigili del fuoco, arrivati in posto in pochi minuti, è stato possibile contenere la propagazione delle fiamme, e limitare il danno a circa quaranta metri quadrati di copertura. Al memento non sono state stabilite con certezza le cause, che tuttavia appaiono accidentali, probabilmente legate a un surriscaldamento della canna fumaria.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato, e la chiamata ai vigili del fuco, fatta in tempi velocissimi, è stata fondamentale per evitare che surriscaldamento e fiamme aggredissero ulteriori parti di tetto, facendo rischiare l’inagibilità dell’abitazione, che è stata invece scongiurata. Ora saranno fatti accertamenti per capire come si siano sviluppate le fiamme, anche se in questi casi la causa più probabile è legata a malfunzionamenti della canna fumaria, che a fine stagione spesso risulta ricoperta di residui.