Inaugurazione in via Spluga. Il parco intitolato a suor Rita

CANTÙ

Quattordici anni dopo la sua scomparsa il ricordo di suor Rita Borghi è ancora vivissimo a Cantù, la città in cui è nata e da dove è partita alla volta di Asmara, in Eritrea, dov’è rimasta per 50 anni ma sempre mantenendo un legame con la sua terra natale. Per ricordarla ieri mattina il Comune le ha dedicato il parco in via Spluga.

"Oggi concludiamo un percorso iniziato 10 anni fa, intitoliamo questo parco a Suor Rita Borghi, una sorella che ha fatto tanto per la nostra comunità, ma non solo - ha ricordato il sindaco Alice Galbiati - La scelta del luogo non è casuale, rispecchia infatti la personalità di una donna che si è spesa per il prossimo senza mai mettere il suo incredibile operato in risalto, ma agendo sempre con modestia, lasciando spazio ai più deboli e ai più fragili". Presente alla cerimonia anche l’ex-sindaco Claudio Bizzozero, don Lino, don Maurizio Pessina, il nipote Sergio Borghi e le consorelle Comboniane. "Chiunque l’abbia conosciuta ha avuto il privilegio di abitare il cuore di una grande donna di straordinaria umanità e delicatezza - l’ha ricordata suor Elisa Kidane che ha conosciuto da bambina la religiosa canturina e ha raccolto il suo testimone - Il suo, è stato il cammino di una persona abitata da Dio, dal quale si è lasciata plasmare attraverso avvenimenti che hanno tracciato il passo dei suoi cinquanta anni di vita religiosa e missionaria". Ro.Ca.