In scooter contro un muro: due minori feriti, uno grave senza casco, si cerca patente Due ragazzi di 15 e 16 anni sono finiti contro un muro mentre erano a bordo di un ciclomotore senza casco. Uno è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, l'altro ricoverato in clinica. Si sta ancora accertando se chi guidava aveva la patente.