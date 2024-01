Imbrattati i locali appena ripuliti nella stazione

Non c’è pace per la stazione dei treni di Romano di Lombardia. Poche settimane fa l’area è stata al centro di uno scontro politico causa il degrado e la sicurezza. Con l’inizio del nuovo anno, è finita ancora alla ribalta delle cronache in quanto, durante le feste, dei vandali hanno imbrattato a colpi di vernice spray i muri dei locali interni al binario uno. Questa volta la zona colpita è dentro la stazione.

I locali, che una volta erano i bagni pubblici, ormai chiusi, sono stati recentemente riqualificati all’esterno. I muri, che versavano in condizioni precarie, sono stati intonacati e dipinti. Ma i vandali, armati di bombolette, hanno imbrattato le pareti, vanificando la riqualificazione che era stata molto attesa.

Torna quindi in auge la polemica sul controllo della stazione. A dicembre il circolo cittadino di Fratelli d’Italia aveva organizzato un flash mob chiedendo più controlli e maggior sicurezza per i pendolari e una riqualificazione dell’area, protestando contro la gestione da parte dell’amministrazione comunale di centrosinistra, guidata dal sindaco Sebastian Nicoli.

La zona negli ultimi tempi è stata teatro di episodi di violenza. Il più grave la rapina a mano armata a una donna che aveva appena prelevato contanti dal Postamat dell’ufficio nel piazzale.

"Abbiamo sperimentato personalmente la mancanza di rispetto del branco che è solito stazionare qui – aveva spiegato Gianpaolo Catania, portavoce del circolo Fratelli d’Italia di Romano –. La Giunta di centrosinistra ha promesso più volte di risolvere il problema, ma tanto rimane ancora da fare. I cittadini e tutti i pendolari che ogni giorno transitano nella zona possono certificare che nulla di quanto è stato promesso è stato ad oggi realizzato".

Michele Andreucci