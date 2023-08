Il villeggiante disperso ritrovato senza vita a Berbenno (Bergamo): tragica fine della ricerca

BERBENNO (Bergamo)

Il corpo è stato individuato giovedì sera intorno alle 22.30, a Berbenno, in un’area verde, vicino alle poste. Dalle primissime informazioni fornite dai Vigili del fuoco poteva corrispondere alla descrizione di Carlo Meroni, 87anni, il villeggiante di Ca’ Locatelli, frazione di Berbenno, scomparso senza lasciare tracce giovedì 17 agosto, quando nel pomeriggio era uscito da casa per una passeggiata aiutandosi con il bastone. Più tardi la conferma dei carabinieri: il cadavere era della persona che stavano cercando da una settimana. La prima segnalazione alle 20.46. Un residente aveva riferito di aver sentito un cattivo odore nella boscaglia, ai lati di un sentiero in salita che si dirama dalla provinciale, a centinaia di metri dalla casa di vacanza di Carlo Meroni e la sua famiglia, e qui trascorreva da anni la sua vacanza. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Zogno. E si è ammassata la gente del paese, ansiosa di sapere se si era chiuso il cerchio della sparizione. Poi la conferma: si trattava proprio del’87enne. In questi giorni per cercare il pensionato si sono mobilitate oltre 300 persone: Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e tante persone del posto che hanno perlustrato tra boschi, ruderi, scantinati, persino nei pollai.Per facilitare la ricerca era stata affissa la sua foto, con la descrizione degli abiti che indossava quel pomeriggio quando era uscito di casa per fare quattro passi in una zona che conosceva. Affetto da un principio di demenza senile, Meroni non era solito camminare per più di un quarto d’ora. Le telecamere di una falegnameria lo avevano immortalato per l’ultima volta alle 17,45 mentre camminava appoggiandosi al bastone di metallo rosso che utilizzava per spostarsi. E sono stati gli abiti che hanno permesso di confermare che quel corpo senza vita era quello del pensionato. Meroni, ex vigile urbano da quarant’anni con la famiglia andava in vacanza a Berbenno. Lascia nel dolore le figlie Stefania e Barbara che in questi giorni hanno assistito alle ricerche. F.D.