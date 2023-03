Il sindaco firma: il cineteatro Politeama è tutto del Comune

Rinviato di una decina di giorni per la mancanza di alcuni documenti, è stato compiuto ieri il rogito del Politeama, lo storico cineteatro acquistato a fine novembre dal sindaco Alessandro Rapinese che ieri, con un breve video sui social, ha voluto comunicare alla città di aver perfezionato l’atto apponendo le firme necessarie. Una data a suo modo storica che mette la parola fine, si spera, ad almeno vent’anni di degrado. Adesso che la struttura è del Comune, si potrà finalmente intervenire con gli interventi di messa in sicurezza. L’immobile è stato acquistato a prezzo di saldo, un milione e 262mila euro che però rimarranno in larga parte nelle casse di Palazzo Cernezzi: l’82% delle azioni era da anni già del Comune, così al netto delle spese legali di 58mila euro, gli altri proprietari si divideranno poco più di 230mila euro. Il primo intervento sarà la messa in sicurezza del tetto: anni di abbandono hanno provocato numerose infiltrazioni. La vera sfida però sarà capire cosa fare del Politeama e reperire i fondi necessari alla sistemazione.

Roberto Canali