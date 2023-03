Il Segrino sarà protetto dalle nuove paratie

Sarà una primavera di lavori al Parco del Segrino dove sono iniziati in questi giorni gli interventi di consolidamento delle sponde, danneggiate dall’erosione causata dall’aumento e la diminuzione del livello del lago. Infatti anche se il piccolo bacino d’acqua è alimentato da una serie di fonti sotterranee pressoché perenni, la siccità prolungata sommata all’evaporazione ha causato l’abbassamento del livello delle acque. Per questo il parco si è messo al lavoro per realizzare delle paratie automatizzate che avranno due funzioni: proteggere le sponde dall’erosione e mantenere costante il livello delle acque. Il costo è di poco inferiore a 300mila euro, ma è stato completamente finanziato grazie a un bando di Regione. Non si tratta dell’unico intervento in programma nel parco, entro i prossimi mesi sulla sponda di Canzo verrà realizzato un piccolo lago artificiale per le tartarughe. Si tratta degli anfibi abbandonati negli anni nel lago e divenuti, loro malgrado, ospiti indesiderati. Anziché eliminarle il parco ha deciso di catturarle e reinserirle in un piccolo bacino: diverranno un’attrazione per i bambini.