Il rapinatore con i coltelli Terrorizzava i negozianti Preso dopo il secondo colpo

FINO MORNASCO (Como)

Mentre gli altri erano a tavola per la classica grigliata di Ferragosto, lui è stato convocato in caserma per essere denunciato per rapina e porto abusivo di armi. L’altro giorno i carabinieri di Fino Mornasco hanno denunciato un pregiudicato di quarant’anni, accusato di aver messo a segno due rapine in tre giorni. Il primo colpo lo avrebbe realizzato sabato scorso in un negozio, il secondo lunedì, in una farmacia. Durante entrambi gli assalti il 40enne ha minacciato le vittime di turno con dei grossi coltelli da cucina, facendosi consegnare i soldi delle casse, per poi scappare a piedi. I militari, dopo la seconda rapina, sono riusciti a identificare il presunto colpevole sia grazie alle testimonianze delle vittime, sia dalle immagine riprese dalle telecamere a circuito chiuso. Hanno anche recuperato i vestiti che indossava e i coltelli che impugnava. Gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Como hanno invece arrestato due georgiani per tentato furto in abitazione la notte di Ferragosto. Li hanno bloccati mentre scappavano dopo aver provato a mettere a segno due furti in altrettanti appartamenti di un condominio. Stavano scappando in auto: a bordo c’era un sacchetto pieno di arnesi da scasso. Ieri, sempre i poliziotti della questura di Como, hanno fermato e arrestato un cittadino romeno su cui pendeva un mandato di cattura firmato dai magistrati del tribunale di Sulmona per rapina aggravata in concorso. È un 27enne che abita a Rho. Lo hanno fermato durante un posto di controllo stradale in via Cecilio e dagli accertamenti è emerso che contro di lui c’era un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Daniele De Salvo