Il pasto della solidarietà a un centinaio di poveri

Nella ricca Como sono più di un centinaio le persone che ogni giorno possono contare su un pasto caldo grazie alla solidarietà della Caritas che dal 2021 ha aperto una mensa di solidarietà, Casa Nazareth, in grado di servire oltre 57mila pasti negli ultimi 12 mesi. I 250 volontari, che si alternano per garantire il servizio attivo per 365 giorni l’anno, hanno cucinato e servito nel refettorio per 18.250 e donato 700 quintali di generi alimentari.

"I dati della mensa di solidarietà di Casa Nazareth sono assolutamente positivi e dimostrano che questo importante servizio cresce di anno in anno e si consolida grazie al prezioso e quotidiano lavoro di operatori e volontari - spiega Gabriele Bianchi, responsabile della struttura per Fondazione Caritas Solidarietà -. Ringrazio gli uomini, le donne e i ragazzi che hanno scelto questo servizio fatto di impegno quotidiano, di tempo regalato, di belle relazioni di ascolto e di accoglienza con i nostri ospiti. E questo è il valore aggiunto della mensa di Casa Nazareth, che va oltre il dato numerico e le fredde considerazioni statistiche". R.C.