Il Museo del mobile e del merletto ora è più vicino

CANTÙ Grazie all’aiuto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo diventa realtà il sogno di realizzare in città il Museo del Mobile e del Merletto, secondo la formula di una serie di esposizioni diffuse con al centro Villa Calvi. Si tratta di uno dei quattro i Progetti Emblematici selezionati per la provincia di Como, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, con 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni da Regione Lombardia. Il contributo più cospicuo è andato al MoMe, il Museo del Mobile e del Merletto di Cantù che è stato premiato con tre milioni di euro destinati a ospitare le collezioni all’interno di Villa Calvi e l’ex chiesa di Sant’Ambrogio con la realizzazione di spazi espositivi, attività formative e laboratori artistici. Il progetto, che valorizza il patrimonio materiale e immateriale canturino con attenzione al design e alla figura di Bruno Munari, nel 2022 era stato selezionato tra i 20 vincitori del primo bando del New European Bauhaus dedicato ai Comuni di piccole e medie dimensioni. Altri tre milioni di euro sono per Cometa per il progetto di ampliamento della Scuola Oliver Twist per creare un luogo di incontro, socialità, integrazione, educazione, formazione e orientamento che sia parte attiva dell’ecosistema territoriale. L’intervento si rivolge prevalentemente a giovani in situazione di fragilità, neet, migranti, rifugiati e persone con disabilità e sono previsti laboratori, aule, spazi polifunzionali e alloggi per l’autonomia. Premiate anche Brunate e Olgiate Comasco con un milione di euro ciascuna, la prima per la creazione di un percorso turistico-culturale dedicato ad Alessandro Volta e la seconda per la costruzione del nuovo oratorio di San Giovanni Bosco con spazi per l’accoglienza di persone con situazioni di fragilità. Roberto Canali