Il mondo in nove metri quadrati, premiato il video dei detenuti

Un "infinito senza uscita" in cui non muore la speranza che il mondo possa, prima o poi, "ridonare la vita". Così musica e teatro raccontano cosa significa vivere in 3 metri quadrati, la dimensione di una cella, in “CM300”, videoclip musicale frutto di un percorso laboratoriale musicoterapeutico tenuto all’interno della Casa Circondariale di Brescia Nerio Fischione. Il progetto, nato nell’ambito delle iniziative proposte dal Centro Diurno “l’Ancora” e finanziato da Cassa delle Ammende e da Fondazione Cariplo, ha vinto nei giorni scorsi il premio Best Music Video, allo Shizzle Short Film Festival 2023 di Vienna.

Testo e immagini raccontano, in modo coinvolgente e senza retorica, quanto sia prezioso ogni centimetro all’interno di uno spazio abitativo limitato che misura 300 cm per 300 cm. Raccontano anche come 9 metri quadrati possano essere un mondo, un contenitore di vite umane dove si gioca la quotidianità, l’intimità, i legami, le paure, le difficoltà, le aspettative, le speranze, affidate alla preghiera finale: "Ogni giorno prego il mio Dio di dirmi dov’è la mia strada".

Prima di entrare nello spazio limitato di una cella, simbolicamente rappresentata dal perimetro disegnato sul placo dell’auditorium del Nerio Fischione, il video rimanda al mare, emblema per eccellenza della libertà, che resta sullo sfondo mentre volti coperti da maschere bianche mettono in fila parole che raccontano di orizzonti lontani, di navi e naufragi. Frutto del lavoro appassionato di tutta l’equipe del Centro Diurno l’Ancora e in particolare di Andrea Bui, regista del video e musicoterapeuta di Comunità Fraternità e di Alessia Pizzocolo, educatrice e coordinatrice della Cooperativa Sociale di Bessimo, il lavoro ha visto l’impegno, la costanza e l’inventiva portata ogni giorno dalle persone detenute che hanno partecipato al corso: Azzurro, Big M., Daniele, Francesco, Gianni, Ramses e Stefano. Federica Pacella